“Inmensas sorpresas”: Juan Diego Alvira reveló qué cosas lo dejaron atónito de trabajar con Vicky Dávila

Juan Diego Alvira fue una de las grandes apuestas que hizo ‘Revista Semana’ para apostarle a seguir creciendo de la mano de un periodista que tenía muchos seguidores detrás y se había ganado el cariño y respeto de los colombianos. Sin embargo, su estancia en dicho medio no fue muy larga, pero le sirvió para aprender varias cosas de Vicky Dávila.

A pesar de no revelar el motivo exacto que lo llevó a decirle adiós a ‘Revista Semana’, sí dijo que se trataba de un tema estrictamente personal, pues sabía que su ciclo en dicho medio había terminado y debía seguir adelante, esta vez, buscando su sueño y enfocándose mucho en su familia, sobre todo porque el hecho de trabajar en medios hace que el tiempo con la familia se reduzca, más cuando se trata de personajes tan públicos.

Juan Diego Alvira reveló qué lo sorprendió de Vicky Dávila

Sin embargo, fue tiempo suficiente para revelar las cosas que aprendió de Vicky Dávila y aspectos que los sorprendieron de su personalidad, pues en una entrevista para ‘Oxígeno’, Juan Diego Alvira reveló:

“Uno tiene una imagen por todas las cosas de redes, pero cuando uno la conoce, entiende que es una periodista camelladora impresionante, yo no conozco una periodista tan camelladora como ella, de las que yo conozco, no conozco a alguien que sea tan apasionada como ella. Es más, no sé cómo le dedica tiempo a su familia, porque mantiene súper conectada con el mundo de la información, entonces esa es una inmensa sorpresa y además admirable. Es muy exigente y sorpresivamente, cuando yo estaba en caracol me decían ‘usted es de izquierda’, sí, de pronto Caracol es un noticiero políticamente correcto y trata de ser muy equilibrado y no salirse de ahí. Me pasé a ‘Semana’ y dijeron ' ay, usted es de derecha’ y para sorpresa, en ‘Semana’ pude decir todo lo que a lo mejor no pude decir en Caracol, Vicky es supremamente respetuosa con eso”