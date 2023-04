A Westcol le estrellaron el Rayo MCQueen en Medellín

Westcol, streamer paisa y dueño del carro Rayo MCQueen que circula en Medellín, luego de estar en el ojo del huracán por cuenta de sus comentarios homofóbicos y violentos, reveló que le estrellaron su característico vehículo. Sin embargo, aclaró que por suerte solo fueron daños materiales.

A través de Instagram, Westcol reveló que unos amigos a los que les prestó el Rayo MCQueen se lo estrellaron en Medellín.

El carro de Rayo MCQueen que circula en Medellín es de Westcol

“Ey, le prestamos el carro a un parcero y vean lo que acaba de suceder (muestra el estado en el que quedó el vehículo). Triste, triste. ¡No, mi carrito!”, dijo Westcol.

Respecto al estado de salud de quienes se movilizaban en el vehículo dijo: “todas las personas están bien. El carro si está en la mier**. Yo este carro no lo tenía con seguro porque pues lo utilizo muy de vez en cuando, pero lo importante es que los daños son materiales. Vamos a ver qué se hace con él”, agregó.

Además, aclaró que él no iba manejando, “yo estoy rebien, remelo. Es el carro el que está triste, está en depresión”.

Luego dijo que: “yo no iba en el carro, pero sí iban amigos míos que quiero mucho. A mí el carro no me interesa. Con tal que mis amigos estén bien. Gracias Dios que no pasó nada, que todos están bien y que solo fueron daños materiales”.

Pesque, amigo de Westcol, que iba en el vehículo dijo que: “yo solo sentí como la llanta de atrás patinó, dimos como dos vueltas. Yo solo vi en el vidrio del carro un poste. Dije ‘nos matamos’. Sigo aturdido. Gracias a Dios no pasó nada”.

La causa del accidente según Pesque es porque la calle estaba mojada y al acelerar, “el carro jala mucho y la llanta de atrás patinó”.