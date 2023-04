¿Quién será el eliminado de ‘La Isla De Los Famosos’? Estas son las intenciones de voto

En ‘La Isla De Los Famosos’, luego de la unificación de las tribus a Gaia, empiezan las decisiones individuales por la permanencia en el programa por lo que las estrategias por sacar a los más fuertes y los pactos empiezan a cobrar fuerza.

Puede leer: “Me encanta ponerme en el pecho que soy una mujer colombiana”: Tania Valencia rompió en llanto en ‘La Isla De Los Famosos’

Así quedó claro en el más reciente episodio en el que el comediante Camilo Pardo de ganó la inmunidad individual frente a Tania Valencia, quien era su rival a vencer.

Con ese as bajo la manga y su originario pacto de Espartos, tanto ‘El Mago’, como el actor Aco Pérez, Federico Rivera, el cantante Juan Palau y el boxeador Eleider Álvarez buscan confundir a las mujeres para hacerles creer que votarán por Juan del Mar y así Tania Valencia se confíe, pero para eliminarla a ella.

“Para mí la mejor opción es votar por Tania, aprovechando que es tan fuerte. Sacándola, las chicas y Juan del Mar quedan desequilibrados. Y ella no creo que lo sospeche. Tiene todas las fortalezas y ya que está confiando en Aco y en mí es el momento que no use su ídolo, que yo sé que lo tiene porque me lo contó, y sacarla”

— Camilo Pardo