“Disimulando el costalazo que me di”: La Gorda Fabiola mostró el fuerte accidente que vivió en su carro

‘La Gorda Fabiola’ es una reconocida humorista quien ha hecho parte desde hace varios años del equipo de ‘Sábados felices’, en donde conoció a su actual pareja y quien también es una figura destacada dentro de este show, ‘Polilla’ y fruto de su unión nació su hijo, Nelson Polania, con quienes actualmente reside en Bogotá.

Además, del gusto por Fabiola de la televisión no deja de lado, las redes sociales, pues suele ser muy activa en su cuenta de Instagram, en donde ya alcanza los más de 1.1 millones de seguidores, quienes buscan conocer varios detalles de la vida de la humorista. Sin embargo, en esta ocasión no generó risas, sino que, por el contrario, preocupó a varios con la situación que atravesó.

De acuerdo al clip compartido, Posada se mostró agachada mientras estaba sentada en el lado izquierdo de un vehículo, la cara de dolor por parte de la humorista fue más que evidente. Seguidamente, las preguntas por parte de sus acompañantes no faltaron e incluso hubo varias risas de por medio: “Cerró la puerta con la cara”. Ante las declaraciones, Fabiola buscó ignorar las palabras mientras agarraba su bolso y aseguró que se había golpeado en su ojo y en su pómulo.

La comediante ante el tenso momento, agregó al video: “Disimulando el costalazo que me di en el pómulo derecho con la puerta del carro”. Asimismo, indicó que resulta ser inevitable que sus acompañantes se burlaran de este momento, confesando también, que lloró al llegar a su hogar y enfatizó que los golpes de la vida son verdaderamente para las personas valientes.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron en donde le indicaron que ella no tenía por qué disimular el dolor que estaba padeciendo: “Valientes es no tener miedo de mostrar sus sentimientos y emociones”. También, algunos resaltaron que es una situación que en cualquier momento le puede suceder a alguien, pues se da en cuestión de segundos.

Por otra parte, varios de sus seguidores le enviaron algunas recetas para el manejo del dolor, la inflamación y el posible morado que tendría en su rostro tras el fuerte golpe.