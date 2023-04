¿Como Shakira y Montserrat? Georgina y la verdadera cara de su relación con su suegra

Hace poco Georgina Rodríguez se colocaba en el ojo del público, no por el estreno de la segunda temporada de su reality, sino por un video publicado a través de TikTok, donde un chico desmentía aquella historia de amor con Cristiano Ronaldo que la argentina pregonaba.

Rápidamente, la influencer comentó que todo lo que el chico comentaba era una total mentira, pese a que Pablo Bone, habría comentado que los aires de superioridad ya los tenía Georgina Rodríguez, tanto que buscaba moverse en ambientes donde hubiera personas adineradas, hasta encontrar el momento justo para ‘saltar’.

El excompañero de Georgina agregó, que, en realidad, cuando Cristiano Ronaldo entró a la tienda, todos habían volteado a mirarle por la altura del futbolista y que, a diferencia de la historia de la argentina, a ese ‘tipo’ de clientes, solo los atendían los encargados de las tiendas.

Pero, esta historia no es la única que fue puesta en duda, también su relación con la madre del futbolista, pues, desde que inició su romance, varios medios ya especulaban una fricción entre Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez que no pudieron comprobar, y que se basaron únicamente en algunas actitudes de ambas.

¿Cómo Shakira y Montserrat Bernabéu? Así es la relación de Georgina Rodríguez y su suegra

No solo Shakira es una de las famosas que no tuvo una buena relación con su suegra, pues varios medios presumen que Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, podrían no llevarse del todo bien, esto, luego de que cada una fuera vista por su cuenta durante el Mundial de Catar 2022 y otros eventos, apoyando a Cristiano Ronaldo.

Algunos llegaron a rumorar que la madre del portugués era en realidad una suegra complicada con todas las parejas de su hijo, lo que había provocado que Georgina Rodríguez, se impusiera y no permitiera que Dolores Aveiro se involucrara en los asuntos de su casa, marcando cierta distancia entre ellas.

Medios apuntan que para el cumpleaños de Cristiano Ronaldo celebrado en febrero, Aveiro viajó hasta Arabia Saudita para verlo y para sorpresa de todos, solo se encontraría con Junior, sin estar presentes los demás hijos del futbolista, ni Georgina.

Además, las teorías se hicieron más fuertes cuando Dolores Aveiro dejó de seguir a Georgina Rodríguez, pero ella había aclarado que fue un error, debido a que no sabía usar las redes.

Los intentos de Cristiano Ronaldo por unir a Georgina Rodríguez y su madre Dolores Aveiro

Pese a que Georgina Rodríguez ha desmentido todas estas especulaciones, algunas fuentes cercanas indicarían que esto no es del todo cierto. Pues de pasar a una relación cordial y formal, ambas terminarían en un frío distanciamiento que desató la preocupación de Ronaldo por unirlas.

Sus intentos habrían sido en vano, o al menos, no saldrían como él esperaba, pues durante el Mundial de Catar, habría pedido a su hermana Katia que las uniera, terminando esta encomienda su hermano Hugo, quien mantiene una buena relación con la empresaria para, convencerla de limar asperezas, pero esto no sucedió.

No fue hasta noviembre cuando la ‘reconciliación’ se dio, esto luego de que fueran captadas junto a toda la familia en un lujoso restaurante. Respecto a la postura de Cristiano Ronaldo, varios medios aseguran que él es el más preocupado porque los dos amores de su vida tengan una buena relación, pues para él, ambas son importantes figuras y pilares.