“Tiene el significado de respeto distorsionado”: Marbelle dejó en evidencia “trauma infantil” y no se lo perdonan

Marbelle es una cantante de música tecnocarrilera, balada y ranchera quien se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas en el mundo del entretenimiento, no solo por cada uno de sus temas, sino que también, por su paso por el reality del canal Caracol, ‘La Descarga’ en donde se ha ganado el cariño de los televidentes.

Sin dejar de lado, que ha sido fuertemente criticado por sus fuertes comentarios hacia el actual gobierno y toda su comitiva. Pero, en esta ocasión llamó la atención, pues para muchos resultó ser una clara molestia frente a algunos episodios de su niñez, dejando ver que no todo fue perfecta y que ahora se tendría las consecuencias de cada uno de estos actos.

La artista compartió una imagen en la que se lee: “Mi mamá en muchas ocasiones me pegó con la chancla, cuando yo no obedecía”. Seguidamente, el texto de la fotografía aseguró que esto se dio también por parte del padre. Sin embargo, esto habría permitido que desarrollara un trauma infantil llamado: “Respetar a los demás”.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron, pues hubo quienes apoyaron la imagen compartida, pero también quienes no dudaron en sacar a flote su comportamiento durante los últimos meses. Varios indicaron que hace algunos años la forma que referirse y de comportarse era completamente distinta, pues los valores eran prioridad, indicando algunos usuarios que este tipo de costumbres se han perdido, sin dejar de lado, que la violencia no era castigada como si lo es actualmente.

Por otro lado, hubo quienes aseguraron que ahora podían entender algunos de los comportamientos que tiene Marbelle, pues según ellos, estos “traumas” tienen como base su infancia en donde su mamá fue una mujer muy rígida y estricta, pues deseaba que su hija tuviera un futuro prometedor, el cual al parecer, logró conseguir.

Lo que también resaltaron algunos usuarios es que Marbelle estaría de acuerdo con las formas de crianza las cuales se tenían hace algún tiempo y que han sido criticadas por muchas personas, quienes consideran que moldear personas con buenos valores se da desde el amor y la confianza y no desde situaciones de violencia.