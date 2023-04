¿Una advertencia? Ibai descubre el mensaje “oscuro” de Shakira hacia Piqué

Uno de los últimos trinos de la cantante colombiana Shakira, una vez, más tuvo un “ataque” o “advertencia” contra su expareja Gerard Piqué. En una fotografía (selfie), la cantante colocó la descripción de Chiaroscuro lo cual “obligó” a desentramar la singular palabra a los streamers Sergio Agüero e Ibai Llanos.

Ambos se percataron que Claro, en italiano, es Chiaro. “Qué wacha, es brava. Está jodido Piqué” , indicó el Kun después de entender el principio de este mensaje.

Asimismo, complementó apuntando que Shaki estaría diciendo que que Clara es oscuro. “Yo creo que Clara esconde algo oscuro o le está escondiendo algo oscuro”, dijo el argentino.

Finalmente, Ibai y Sergio llegaron a la conclusión que Clara se metió en algo oscuro. Aunque no existen motivos para pensar que la joven novia del español esté pasando malos momentos, mucho usuarios recordaron que este amorío perjudica en su imagen y psicológicamente por la presión mediática.

Crítica de Piqué

El campeón en una reciente entrevista criticó que Shakira haya expuesto tanto su separación y sacara provecho de ella para crear fama. De igual manera, comentó que su nueva pareja sentimental no lo está pasando nada bien por las crtícias que se han enfocado en el aspecto físico.

“No quiero entrar porque es un tema personal, el tema de tirar pleito, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental la gente a la que le tiras el pleito, queda muy bien a tu título personal como la p*** ama y que no sé qué, pero luego no pensamos en la otra persona, qué tiene que pasar que alguien se decide para que o nos hemos pasado”, agregó diciendo que está muy decepcionado con lo que hoy en día es la sociedad.

A la par, Gerard dejó claro que hoy por hoy está completamente feliz con lo que es su vida. “Me la intento pasar lo mejor que puedo e intento pasar los máximos momentos de mi vida con la gente que me quiere”, señaló.