Maestra da clases de anatomía de una manera muy creativa 😳

Millones de adolescentes acuden, de lunes a viernes, a la escuela para aprender nuevos temas. Cada maestro tiene su manera de impartir la clase para conseguir que sus estudiantes obtengan el mayor conocimiento; sin embargo, en las últimas horas comenzó a popularizarse la historia de Verórica Duque, quien es una profesora que sorprendió a todos sus alumnos al impartir una clase de anatomía.

De acuerdo con Michael, pareja de la mujer, la miss explicó las partes del cuerpo humano “de una manera muy original”. Sí, Duque consiguió una vestimenta que mostrara todos los órganos y cómo son los músculos que tienen las personas. En una par de imágenes, compartidas en Twitter, se puede ver a la docente dar su clase al interior de un aula.

La profesora Verónica Duque de una escuela en España ha estado enseñando a sus alumnos sobre la anatomía del cuerpo humano de una manera muy creativa.



Ella diseñó un traje especial con una representación exacta del cuerpo humano, incluyendo órganos, huesos, músculos y mucho… pic.twitter.com/ZxRoQnYY73 — Somos Cosmos (@InformaCosmos) April 2, 2023

Pese a que el hecho sucedió en 2019, una cuenta de la red social perteneciente a Elon Musk se encargó de revivir la originalidad de la maestra, asimismo, elogió a la mujer por las ganas que tiene de enseñar: “Ella diseñó un traje especial con una representación exacta del cuerpo humano, incluyendo órganos, huesos, músculos y mucho más”.

