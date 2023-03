De la millonaria vida de Georgina a la pobreza de su hermana: así son los dos mundos de las Rodríguez

Georgina Rodríguez se ha encargado de ser la envidia de muchas mujeres tras presumir su millonaria vida en su serie Soy Georgina transmitida por Netflix, en la cual en dos temporadas ha mostrado todo el arsenal de lujo con el que cuenta a diario.

El dinero no es un problema para la modelo que es pareja de uno de los jugadores mejores pagados del mundo y que cuenta con un sueldo de al menos 200 millones de euros mensuales, además, de los negocios y trabajos que ella misma posee al ser empresaria y rostro de distintas marcas reconocidas.

Entre mansiones, autos de último modelo, yates, viajes a destinos paradisiacos, joyas, carteras, looks de miles de dólares y avión privado transcurre sus días la modelo argentina.

La vida de la hermana de Georgina Rodríguez que vive en pobreza

Mientras Gio confiesa que es difícil sorprenderla, pues tiene todo o podría tenerlo, del otro lado se encuentra la otra historia de su vida como lo es su media hermana Patricia Rodríguez, quien se ha encargado de exponerla públicamente.

Patricia ha revelado secretos oscuros de su familia como por ejemplo que su padre estuvo preso por tráfico de drogas y por si fuera poco la ignorada que le ha dado Georgina tras los pedidos de ayuda que le ha realizado.

Su mundo contrasta completamente con el de su hermana que es reconocida mundialmente, pues mientras Gio cuenta con al menos tres mansiones ella vive de “okupa” e incluso a veces no tiene que comer.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos. No me esperaba esto de mi hermana. A veces tengo para comer, otras no... A veces tengo para pagar el alquiler, otras no...”, dijo.

Pese a todas las revelaciones y críticas que ha recibido la pareja de CR7 por parte de su hermana, ella ha apostado por el silencio al ignorar por completo sus declaraciones y pedidos.

Hay quienes aseguran que ella intentó ayudarla con el colegio de sus sobrinos, pero Patricia le habría exigido el dinero, situación que le generó molestia y desconfianza.