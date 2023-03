¿Ya se reivindicó? Reconocida actriz de ‘Ventino’ confesó que robaba cucharas en varios restaurantes

Katherine Vélez es una reconocida actriz colombiana quien ha hecho parte de exitosas producciones entre las que se destacan: ‘El Capo’, ‘Café con aroma de mujer’, ‘El precio de la gloria’, entre otras. Aunque durante un tiempo estuvo ausente de la esfera del entretenimiento esto no fue impedimento para que regresara con su destacado papel de Merce en ‘Ventino’ telenovela del canal Caracol.

La bogotana fue una de las invitadas a la emisora ‘La Kalle’ en donde reveló varios detalles y secretos sobre distintas situaciones que han atravesado. Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue que confesó haber robado cucharas pequeñas de aquellos restaurantes que solía visitar con su familia. Como era de esperarse las risas y la sorpresa por parte de los presentadores no faltó.

El hecho se dio luego de que le preguntaran sobre: “¿Cuál fue el hecho por el que sintió vergüenza?”. Sin problema alguno y en medio de risas confesó el hecho y aseguró que esto se daba con las más pequeñas, es decir, las que suelen ser utilizadas para revolver el tinto. Asimismo, resaltó que a pesar de que no se sentía muy bien con estas situaciones lo hacía con el fin de coleccionarlas: “Porque me parecía bonito, porque todas eran muy lindas, algunas hasta finas”.

Posteriormente, la actriz indicó que ya no hace esto en los restaurantes. También, resaltó que su hijo un día le preguntó: ¿Mami qué estás haciendo? Ante esto, Vélez le respondió de manera enredada y nerviosa que le gustaban coleccionarlas desde hace algún tiempo: “Es como decirle al universo que yo no me puedo levantar una cuchara, no fregues”.

Finalmente, la actriz de ‘Ventino’ aseguró: “Soy una ladrona de cuchara reivindicada”. Además, reveló que también lo ha hecho en medio de algunas grabaciones mientras que se hospeda en un hotel, sin embargo, pidió a uno de los trabajadores poder tomarla. La situación habría tenido lugar hace aproximadamente 5 años y resaltó que nunca la descubrieron.