Le puso el ojo y se le declaró en vivo: Pipe Calderón se le arrodilló a presentadora de ‘Lo Sé Todo’

El reggaetonero Pipe Calderón, reconocido por canciones como ‘De Remate’ y ‘Te Gateo’, anunció recientemente el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Back 2 the game’, suceso que lo ha llevado a ser entrevistado en distintos medios de comunicación para darlo a conocer. Pero en su más reciente entrevista no solo mostró su talento musical, ya que aprovechó el momento para declarársele en vivo a una de las presentadoras del programa ‘Lo Sé Todo’, ¿Le dio el sí?

La presentadora del programa de espectáculo, ‘Mafe’ Romero, no ocultó su sorpresa luego de que el cantante se le declarara en vivo ante la mirada de miles de televidentes. El inesperado suceso se dio luego de que el reconocido presentador ‘El Gordo’ Ariel Osorio, interrumpiera la programación habitual para contarle a la audiencia que conocía de primera mano el inmenso amor y aprecio que le tiene el cantante a su colega de set.

Ya con la ayuda del presentador ‘Pipe’, no lo dudo ni un momento y agarró la mano la presentadora para expresarle unas memorables palabras e incluso se inclinó para declarársele.

“Siempre te he respetado mucho, aprovecho las cámaras de ‘Lo Sé Todo’ para decirte que me has encantado desde siempre”, fueron las frases que expresó el artista, quien se quitó sus lentes oscuros para mirar frente a la presentadora.

‘El Gordo Ariel y Elianis Garrido serían los padrinos

Los compañeros de set de Romero no cabían de la dicha al ver semejante declaración frente a sus ojos. Uno de ellos, Elianis Garrido, le sugirió que no lo dudara y que aceptara la propuesta, ya que conocía desde tiempo atrás al cantante y sabe lo buena persona que es.

“Pipe es un pelado decente, le gusta el deporte, es talentoso, independiente, está soltero, Yo lo apruebo”, fueron las palabras que le regaló la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele a su compañera.

Sumado a sus palabras, los compañeros de la presentadora le manifestaron que de darse el matrimonio ellos serían los padrinos. Romero no dio el sí inmediatamente, pero los televidentes del programa esperan con ansias su respuesta.

