¿Quién será el eliminado de ‘La Isla De Los Famosos’? Estas son las intenciones de voto

El equipo Koi de ‘La Isla De Los Famosos’ conformado por el actor Federico Rivera, el boxeador Eleider Álvarez, el actor Juan del Mar, el futbolista Wilder Medina y la atleta profesional Lina Real perdieron ante la tribu de Amazonas.

Por tercera vez, desde la unificación con Espartos y la eliminación de la actriz Catherine Mira, la nueva tribu Koi deberá verse las caras y emitir sus respectivos votos en el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ para escoger a quien se convertirá en el noveno eliminado del programa.

Los dos únicos participantes de esa tribu que tienen un ídolo de inmunidad son el actor Federico Rivera y Lina Real y, quien está doblemente blindada al haber ganado por primera vez el collar de inmunidad en la prueba individual.

En la playa Koi ya piensan en quién será el noveno eliminado, pues el pacto inicial de los hombres que quedaron de la extinta Espartos —en la que se prometieron llegar juntos y protegerse hasta el final— está vigente solo para algunos pocos.

“Mi voto va a ser por Juan del Mar, soy un hombre de palabra, y la palabra de un hombre vale muchísimo, pero no tengo nada en contra de Juan del Mar”

Federico Rivera ya manifestó que votaría por Wilder Medina en caso de que no ganara el collar de inmunidad, mientras que Eleider Álvarez pudiera sacar a relucir las diferencias que tuvo con Juan del Mar por no rendir en las pruebas como se esperaba y votar por él.

“Podrían ser estos mis últimos momentos aquí, y la verdad me siento tranquilo, me siento satisfecho, me siento feliz de haber vuelto a esta maravillosa experiencia”

— Juan del Mar