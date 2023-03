Se nota que Piqué no quiere a Sasha: lo deja botado en una tienda

Esta es la mujer que realmente acompaña a Piqué con sus hijos y no es Clara Chía Foto: Instagram @3gerardpique

Se nota que Piqué no quiere a Sasha, porque lo deja botado en una tienda mientras camina muy “animado” con Milan.

Esto dejó a más de uno perplejo, pues el deportista fue, una vez más criticado ante la notable preferencia que tiene con sus pequeños a quienes nunca les presta atención, ni mucho menos protege, sobre todo cuando pasa a buscarlos en la casa de su ex. Pero, en esta oportunidad, los usuarios en redes le cuestionaron el por qué siempre que va acompañado con ellos a algún lugar, no está atento a sus pasos o de que por lo menos caminen juntos, tomados de la mano o que por lo menos pueda vigilarlos durante el camino.

Gerard Piqué olvida a su hijo Sasha en una tienda. Definitivamente los niños están bien con Shakira. pic.twitter.com/osJ2ijT26e — Camilo (@CamiloMenRom) March 23, 2023

El video, que se hizo viral, muestra al exjugador del Barcelona, saliendo apurado, como siempre, de una exclusiva tienda de ropa, ahí se le ve muy sonriente hablando con el mayor de sus hijos, mientras unos pasos muy distantes y atrás aparece en escena el niño menor que siempre ha mostrado más amor y cariño con su madre.

Ante ello, miles de personas reaccionaron en las redes, pues la mayoría se percató de que Piqué tiene a un favorito y ese es Milan quien siempre ha manifestado más interés por el fútbol, así como por acompañar a su padre incluso a sus programas vía streaming en la que da opiniones sobre deportes como todo un experto.

Mientras que con Sasha, éste se muestra mucho más distante y casi siempre lo pierde de su radar cuando están juntos. De hecho, hasta el pequeño manifiesta cierto rechazo cuando él trata de ser “cariñoso” públicamente. No en vano, en su juego de despedida del Barcelona, el pequeño nunca estuvo a gusto, se fastidió y no apoyó tanto a su padre tal y como lo hizo su hermano.

Peor padre inconsciente no puede ser. — Lichi GremA (@karina_lichi) March 24, 2023

“Es una cabra loca”, “De eso no hay duda alguna . Los niños están seguro solo con la mamá . Un narcisista como el, no se preocupa por nadie más”, “El supuesto padrazo del año, en fin, la hipocresía”, “Se voltea y se da cuenta que le faltó algo”, “Se nota que no quiere a Sasha”, fueron los comentarios de los usuarios en redes.