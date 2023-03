Jessi Uribe habló del emotivo episodio que atravesó para impulsar su carrera musical

Jessi Uribe abrió su corazón en una emotiva entrevista al revelar un duro episodio que vivió cuando apenas iba empezando su carrera en el mundo de la música, el cual logró ser un fuerte punto de partida que ayudaría a consolidar su futuro en el espectáculo y en los escenarios colombianos.

El cantante ha logrado alcanzar la fama no solo en su tierra natal, sino en otros países de Latinoamérica, con varios fanáticos coreando sus temas, admirando su desempeño en las tarimas y también elogiando su físico, que suele despertar muchos piropos en las redes sociales.

Pero no siempre fue de esa manera, ya que en una entrevista reveló cómo dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, dejando ver que fue un comienzo bastante emotivo y significativo para él y su familia.

Durante una entrevista en el programa de YouTube ‘Juanpis Live Show’, Jessi Uribe dejó ver brevemente que su carrera inició en una presentación clandestina en donde recibió su primer pago como artista profesional, indicando que para él y su mamá fue un logró bastante grande porque su única habilidad en ese momento solo estaba ligada al canto.

“Yo lo único que sé hacer es cantar, yo no sabía más. Llegué a la casita, me gané 20.000 pesos esa noche y llegué a donde mi mamá y le dije: ‘madre, mire lo que me gané’. Desde ahí comencé a soñar y a querer hacer lo que sé hacer”, dijo el joven mientras cantaba uno de sus temas.

Sin embargo, el tono emotivo de la entrevista se vio interrumpido por el presentador del show, ‘Juanpis’ González, al parodiar uno de sus temas y sacar a flote algunos detalles vergonzosos del cantante.

A través de la sección de comentarios del extracto compartido por González en Instagram, varios de sus seguidores aprovecharon para dejar algunos comentarios respecto a la anécdota de Jessi Uribe, marcando varios mensajes mixtos: “Solo sabía cantar y dañar hogares”, “Recuerda un poquito algunas historias de otros cantantes rancheros como la de Chente”, “Es uribista, borrachín y cantante de cantinas no sabia hacer más”.