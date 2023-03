Así fue el encontronazo de Leo Cocinero y Federico Rivera en ‘La Isla De Los Famosos’

La guerra de poderes quedó más que descubierta en la reciente prueba del capítulo 37 de ‘La Isla De Los Famosos’ en la que de manera individual, en pareja y trio debían poner toda su fuerza sobre un gigante tronco para derrumbar un recipiente que estaría en el lado de la otra tribu.

En medio de las muestras de poderío, las sorpresas de fuerzas mostradas inesperadamente por algunos de los participantes se terminaron enfrentando los jugadores más fuertes de la competencia como lo son el chef Leo Cocinero por Amazonas y el boxeador Eleider Álvarez por Koi.

Y justo cuando la prueba estaba en su punto más álgido y el boxeador venció al cocinero este se retiró de la pista de mala gana y como dicen los otros concursantes “con el ego herido”. Entre tanto Federico Rivera, pese a ser del equipo contrario, quiso darle ánimos, pero lo que consiguió fue un manotazo de Leo que no fue bien recibido por ninguno de los concursantes, y mucho menos por los Koi.

La primera en rechazar lo sucedido fue la actriz Catherine Mira quien consideró un desplanté el hecho y además de que Federico Rivera es uno de los participantes más calmados y pacíficos de toda ‘La Isla De Los Famosos’.

Al finalizar la prueba, en la que resultó ganadora Amazonas, pese a que técnicamente estaba diseñada para darle el triunfo a Koi, el actor Aco Pérez instó a Leo Cocinero a pedirle disculpas a Federico Rivera.

“El gesto que tuvo Leo no me gustó en lo particular, y segundo tampoco que fuera con Federico que no se mete con nadie”

— Aco Pérez