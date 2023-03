Mujer le da propina a su esposo tras tener relaciones dependiendo de su desempeño sexual

Una mujer se volvió viral a través de las redes sociales luego de revelar en un video que compartió en TikTok que le da propina a su esposo tras tener relaciones sexuales, enviándole diferentes cantidades de dinero con base a cómo fue el desempeñó de él.

Mujer le da propina a su esposo tras tener relaciones

En el registro se puede ver cómo el hombre se entera del hecho y luego reacciona riéndose, ya que no tenía idea que su esposa hacía eso.

Acorde a lo consignado por Upsocl, la mujer le pidió a su pareja que leyera algunas de las transferencias que le hizo, ya que le hizo allí algunas acotaciones.

“22 de enero, refresco horizontal total. 24 de enero, 5:00 am despierta. Solo hay una cosa que podría ser. Me enviaste $5 el 28 de enero, explorando el valle escondido. 29 de enero, el rodeo de dormitorio. Oh espera, estoy recibiendo cinco estrellas”, leyó el hombre.

“30 de enero, ¿glaseando la dona? El 5 de febrero, hay un trecho ahí, cariño. Espera, ocho estrellas. Estacionamiento paralelo a las 2 am. Hace 16 días, revolcándome en el heno. Ocho días, inserción táctil. Tres días, reunión de negocios para adultos. Espera, son muchas estrellas… 15 estrellas. ¿Qué hice?”, afirma riéndose en otro video.

La revelación generó diversas reacciones en redes sociales, consiguiendo el video casi 3 millones de reproducciones.

“Tienes que darle un 4 de vez en cuando para alentar la mejora”; “El hombre comenzó todo un negocio y ni siquiera lo sabía”; “Nunca había visto algo tan divertido, estoy a punto de comenzar a hacerle esto a mi esposo”; fueron parte de los comentarios.

Otra persona en tanto preguntó cuánto tiempo llevaban como pareja. “Hemos estado juntos desde que teníamos 16 años. Nos casamos a los 19 y hemos estado casados durante 12 años”, respondió la mujer.