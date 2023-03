Mónica Fonseca también responde a la polémica generada por Carolina Cruz sobre la explantación

La presentadora del programa ‘Día a Día’ Carolina Cruz sigue siendo el epicentro de las críticas y reacciones debido a lo que fueron sus declaraciones en medio del matutino en donde aseguró “Las mujeres por moda se sacan las puchecas, queda como un hombre así planas como una pared, con una cicatriz horrible”.

Las palabras de la presentadora como era de esperarse, se hicieron más que virales en las redes sociales y por consecuencia la respuesta de algunas mujeres que se han sometido a ese proceso, como el caso de la periodista Mónica Fonseca.

Por medio de sus historias en la red social Instagram la periodista confesó lo que significó para ella ese proceso y la manera en la que vive luego de hacerlo, pero respondiendo a los comentarios lanzados por Carolina Cruz.

“Explantada, tranquila, feliz, femenina. La decisión la tomé por moda, por moda de sentirme libre, saludable y tranquila. Igualito que cuando me puse prótesis, por moda, en su momento de tener un parte de tallas de más. Operación perfecta porque me la hizo un gran cirujano, no tendría por qué quedar mal” Mónica Fonseca.

Luego de esto publicó otras historias en las que quedaban suspendidos dos textos en el que precisar que hay que informar como debe ser, ya que ese procedimiento limpió y que bien hecho no traería complicación alguna.

“Quitárselas o ponérselas es una decisión personal. Y nadie tiene porque opinar sobre la estética ajena. Superemos de una vez las costumbres del pasado en donde teníamos el opinometro puesto 24/7 para dar veredictos sobre la belleza ajena” — Mónica Fonseca

Agregó que no considera ético ni moral hacer juicios sobre las feminidades que no son propias. Así como que tampoco una opinión, con la que no se esté de acuerdo, tenga como protagonista a alguien que no sabe del tema. Finalmente indicó que la noticia es hablar del síndrome de Asia y de la enfermedad de los implantes mamarios y no otra cosa.