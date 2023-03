Así quedaron conformadas las nuevas tribus de ‘La Isla De Los Famosos’ tras la eliminación de Espartos

Tras la última prueba de líderes en cada una de las tres tribus quedaron la actriz Catalina Londoño por Koi, el actor Aco Pérez por Amazonas y el boxeador Eleider Álvarez por Espartos, como los responsables de tomar decisiones en ‘La Isla De Los Famosos’.

Y de nuevo ganar el liderazgo representó una amarga decisión en la que los tres debían escoger cuál de las tres tribus tenía que desaparecer para quedar con un total de dos tribus.

En la decisión tanto Catalina Londoño como Aco Pérez trataron de convencer a Eleider Álvarez de dejar la denominada “Playa Alacrán” debido a todos los participantes que fueron picados por estos, además de las debilidades de ese lugar que no presenta ni siquiera cocos para poder alimentarse.

Tras una dura y fuerte insistencia el boxeador cedió, por lo que las nuevas tribus serían ahora Amazonas y Koi, pero junto a ello también debían decidir quienes de los tres quedarían como lideres, por lo que Catalina Londoño renunció a su capitanía y le dieron la opción de escoger si se quedaría en Koi o quería volver a Amazonas, y regresó a esta última huyendo de los conflictos de Koi.

“Me funcionó yo todavía no la creo. Yo no me la creo, estoy feliz de volver, pero aquí puede pasar cualquier cosa”

— Catalina Londoño