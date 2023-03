“Más humilde que JLo”: la vida de Dayanara Torres en 10 fotos desde que dejó a Marc Anthony

A inicios del 2000, la ex Miss Universo Dayanara Torres y el cantante de salsa Marc Anthony sorprendieron al anunciar que se casarían tras varios meses de noviazgo, en una ceremonia privada en la catedral de San Juan de Puerto Rico.

Ese mismo año dieron la bienvenida a Cristian Marcus, su primer hijo juntos y en 2003 nació Ryan Adrian. Fueron tiempos de gran prosperidad para ambos ya que estaban felices y sus carreras creciendo. Dayanara y Marc estaba tan enamorados que incluso renovaron sus votos pero terminaron divorciándose en 2004.

Dayanara Torres y Marc Anthony el día de su boda pic.twitter.com/ioJnrtAoru — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 2, 2022

Aunque nunca se reveló la razón de la separación, en aquel tiempo se rumoraba que el cantante habría tenido un hijo fuera de la relación, lo cual negó en reiteradas ocasiones. Pasaron varios meses en los juzgados definiendo la manutención de sus hijos.

En 2014 trascendió por la revista People que Dayanara le había pedido a Marc Anthony entre 80.000 y 125.000 dólares de pensión por cada hijo.

Una nueva vida para Dayanara Torres

Poco después de la separación de Dayanara, Marc se enamoró de Jennifer Lopez, con quien tuvo a los mellizos Max y Emme y diez años de relación. Mientras tanto, Torres se dedicó a sanar las heridas y a buscar nuevos rumbos por su bien y el de sus hijos.

En redes sociales es común leer comentarios que comparan a ambas mujeres, alegando que Dayanara ha llevado un estilo de vida “más sencillo” y discreto que la llamada Diva del Bronx.

Eso sí, entre ambas no hay ninguna rivalidad y al igual que ella, ha mantenido una relación cordial con Marc Anthony por el bienestar de los hijos que tienen con él.

Marc Anthony junto a sus hijos y a su exesposa Dayanara Torres. pic.twitter.com/K1v4Q1BQDR — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 12, 2022

Tras el divorcio, la modelo tuvo participaciones en diversas películas como “The Young and the Restless” (2004), “Watch Over Me” (2006-2007), “The Nail: The Story of Joey Nardone” (2009) y “200 Cartas” (2013), además de apariciones en videos musicales como “Mucho Más” de Frankie J. y “Beautiful Now” de Alex Woodward.

También publicó tres libros: Sonrisas Sanas y Hermosas de Ricky y Andrea (en coautoría con Steven Fink en 2006), Married To Me: How Committing To Myself Led to Triumph After Divorce (en coautoría con su hermana Jeannette Torres-Álvarez en 2008) y Casada Conmigo Misma: Como Triunfé Después Del Divorcio (en 2009).

Dayanara obtuvo tres premios con los que dejó ver que fue una figura icónica para muchos: Ganadora del premio “Chica Que Me Quita El Sueño” (Premios Juventud 2006), Ganadora del premio “Supermodelo Latina” (Premios Juventud 2007), Nominada en la categoría “Quiero Vestir Como Ella” (Premios Juventud 2008)

También vivió situaciones trágicas en su vida como el cáncer de piel, el cual según explicó se derivó de una herida y un lunar a los cuales no le prestó atención en su debido momento. En 2020 terminó su último tratamiento contra el cáncer de piel ese mismo año anunció que estaba libre de la enfermedad.

Amores, vida en familia y pasatiempos de Dayanara

Fue en 2018 que le dio una segunda oportunidad al amor con Louis D’Esposito y aunque la relación solo duró un año, Dayanara se mantuvo firme con sus proyectosy metas.

Desde 2022, ha estado en una relación con el productor Marcelo Gama y aunque ha optado por llevar las cosas en lo más privado posible, de vez en cuando se les puede ver juntos en fotografías.

Dayanara ha dedico su vida a los viajes y por supuesto a sus hijos.

En sus redes sociales muestra que es una madre entregada y que pese a su apretada agenda, siempre buscará momentos para estar con los suyos.

Para la modelo, el tiempo en casa es oro así como pasar el tiempo con su madre.

Dayanara también es una apasionada del baile, los viajes, la cocina y el cuidado de la mente y cuerpo. También disfruta de la jardinería y pasar el tiempo con sus mascotas.