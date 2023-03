“Perdón por el madrazo”: Carolina Soto vivió tenso momento y hasta salió a ofrecer disculpas

Carolina Soto es una reconocida presentadora y empresaria quien se dio a conocer en distintos programas como: ‘Estilo RCN’, ‘Acá entre nos’ y actualmente hace parte de ‘Día a Día’. Además de su participación en televisión también es muy activa en redes sociales en donde es la cara de varias marcas publicitarias.

A pesar de que tiene raíces caleñas en repetidas ocasiones Soto ha dejado más que claro, que el baile no resulta ser una de sus mayores habilidades aunque tampoco le molesta hacerlo. En esta ocasión quiso compartir con sus fans el detrás de cámaras realizando un famoso baile, sin embargo, este no resultó como ella lo esperaba.

En medio del clip compartido se ve como la presentadora busca seguirle el paso a la mujer que está imitando. Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer. Primero, tuvo que ponerse las gafas para poder observar su teléfono, al parecer, Soto no podría ver muy bien de lejos. Seguidamente, no pudo coordinar el baile por lo que tuvo que volver a empezar.

Pero, esto no fue todo, pues minutos después se tronchó el pie y salió a pedir disculpas según ella, por le “madrazo” sin intención que lanzó. Asimismo, aseguró que sudó y terminó molida, pues no está acostumbrada a realizar este tipo de TikToks.

Como era de esperarse las risas por parte de sus seguidores no faltaron, pues les quedó más que claro que el baile no resulta ser uno de los talentos de la presentadora, indicando que prefieren verla en el programa que replicando este tipo de coreografías.

Asimismo, no pasó desapercibido la belleza de la caleña, pues varios internautas no dudaron en enviarle piropos e incluso algunos de sus seguidores le pidieron consejos sobre como se cuida en su alimentación y las rutinas de ejercicio que lleva a cabo.