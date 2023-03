Cómo lucen ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ a 11 años de su fin: Justin está más guapo

Todo aquel que creció con Disney recuerda con especial cariño ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, una serie juvenil que contó con grandes estrellas de la talla de Selena Gomez.

Desde su emisión en 2007, hasta su fin en 2012, se robó los corazones de la gente con sus aventuras pues se centra en una familia de magos que tratan de vivir de forma normal en medio de la sociedad, con los retos que eso impone y teniendo una tienda de sándwich como fachada.

Pero, ¿cómo luce el elenco de Los Hechiceros de Waverly Place actualmente?

Sabemos que el personaje principal giraba en torno a Selena Gomez, quien le dio vida a Alex. En aquel entonces tenía 15 años y era una de las figuras consentidas de la compañía.

Hoy por hoy es toda una mujer empoderada de 30 años que ha hecho una exitosa carrera en el mundo de la música, la actuación y hasta los negocios, pues su compañía Rare Beauty genera ganancias de hasta 50 millones de euros al año.

Por otra parte, David Henrie le dio vida en la trama a Justin, actualmente tiene 33 años y se ha dedicado a una vida más alejada de los reflectores. Aunque es muy activo en las redes sociales, tiene 3 hijos y un matrimonio sólido.

En el mismo sentido, Max, interpretado por Jake T. Austin, aunque no goza de demasiada popularidad sí que se ha dedicado al espectáculo participando en producciones como The Fosters, New Year’s Eve, entre otros. Tiene 28 años y luce muy musculoso.

Los papás en la ficción de Los hechiceros de Waverly Place también han cambiado. Jerry, llevado a cabo por David DeLuise, siguió su carrera anotando su nombre en Bones, Big Time Rush, Grey’s Anatomy, 911, entre otros.

Por último, la humana sin poderes, Theresa, mejor conocida como Maria Canals Barrera, tiene 54 años y siguió haciendo trabajos tanto fuera como dentro de Disney, diversificando su talento al cine y el doblaje.