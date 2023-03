Karol G soltó una pista de lo que prepara Shakira

La cantante Karol G se encuentra de visita en España en lo que es la promoción de su más reciente producción discográfica que lleva por título ‘Mañana Será Bonito’ y en medio de esto las entrevistas van y vienen, en las que la paisa ha revelado detalles de ambas.

Y es que ‘La Bichota’ ha sido cuestionada sobre cómo fue que ambas lograron coincidir para hacer el tema y ha contado que Shakira ya le había solicitado su colaboración, que no deja dudas que se trata de una canción de su producción discográfica, en la que sí está trabajando, que todos esperan desde hace años y de la que ya ha liberado varios singles como Don’t Wait Up’, ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’.

“El año pasado ella, más o menos en junio, me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada”

— Karol G