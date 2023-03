¿Es egoísta o es lo justo? Hombre se niega a ceder asiento para que pasajero se siente con su esposa en su cumpleaños

Un debate se volvió viral a través de las redes sociales luego que un hombre revelara en un video que compartió en TikTok que un pasajero se negó a ceder su asiento en un vuelo, para que él pudiera ir junto a su esposa, quien justamente ese día se encontraba de cumpleaños. La historia generó división de opiniones.

El caso generó debate en redes sociales

El hombre, identificado como Jay Kloss, iba a viajar en clase ejecutiva junto a su esposa Zoe, pero iban en asientos separados: ella iba junto a ventanilla y él en la misma fila, pero al otro lado del pasillo.

Ante esto, Kloss le pidió al pasajero que estaba de su lado, cambiarle el asiento a su esposa: así él podría ir junto a ella, mientras que el hombre igual tendría un asiento en la ventanilla.

Sin embargo, nunca esperó que el pasajero lo ignoraría, sin siquiera responderle. Tras esto, el hombre le volvió a insistir, y ahí le contestó, diciéndole que no.

“De cualquier manera, él está obteniendo exactamente el mismo lugar, (aunque) al otro lado del pasillo. Pero él no acepta eso. Entonces, nos hará sentarnos a ambos lados del pasillo, sin ninguna razón. Es el mismo asiento, así que de todos modos, estoy como, ‘Hermano, ¿en serio? ¿Estás seguro de que no puedes intercambiar asientos con nosotros? Y simplemente no me responde”, relató en el registro.

La mujer también trató de cambiar el asiento con el pasajero

Posteriormente, la esposa de Kloss también intentó cambiar el asiento con el pasajero, pero sin lograr tampoco obtener un resultado positivo.

“Disculpe, ¿es posible que cambiemos de asiento, hay algún tipo de problema? Hoy es mi cumpleaños, me gustaría sentarme con mi pareja’”, le preguntó.

Ante esto, el hombre le respondió que no había ningún problema, pero que no, no iba a cambiar el asiento.

“¿Qué diablos? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Puede alguien explicarme qué diablos está pasando aquí? Es el mismo asiento, solo que en un lado diferente del pasillo”, reclamó Kloss, reconociendo que incluso hasta pensó en golpear al hombre, pero que se contuvo.

Finalmente, otro pasajero se ofreció a cambiar de puesto, lo que permitió al matrimonio viajar juntos.

En redes el caso generó debate y mayoritariamente criticaron a la pareja por la insistencia de pedirle al hombre que cambiara de asiento.

“Estás equivocado, deberías haber reservado asientos juntos en primer lugar”, “estoy harto de que la gente pida cambiar de asiento” y “El tipo no tenía que ceder su asiento, incluso si era algo ‘agradable’ de hacer”, fueron parte de las reacciones acorde a lo consignado por Upsocl.