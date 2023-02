“El dolor es parte de la vida, asoma la cara”: Shakira dejó claro que está lista para el próximo ‘round’

En los últimos meses, Shakira se ha convertido en una de las artistas más importantes debido a sus más recientes temas: ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, ‘Sessions #53′ y ‘TQG’, cada unas de estas canciones ha contado con importantes colaboraciones convirtiéndose en grandes éxitos y dejando ver que la carrera de la barranquillera está más fuerte que nunca y así lo ha expresado en cada una de sus letras.

En medio de la entrevista con Enrique Acevedo la barranquillera aseguró que todo ha sido un proceso de catarsis, pues la música le ha permitido pasar de la depresión a la expresión. Luego de varios meses de un complejo proceso en el que tuvo que no solo asimilar, sino atravesar varios procesos con su expareja Gerard Pique, ahora asegura estar mejor que nunca y resalta que está lista para lo que la vida tenga preparado para ella.

Asimismo relató que ha sentido como si hubiera vivido 6 vidas, entre la pobreza, riqueza, perjuicio, discriminación lo cual le ha permitido cambiar cada punto de vista y permitir preguntarse: ¿Qué más me falta? Shakira indicó: “El dolor es no más que una emoción, siempre estamos evitando el dolor, uy no el dolor no. Resulta que el dolor es parte de la vida y siempre está allí, asomando la cara“.

Además, dejó que tanto en el tema profesional como personal ‘va de subida’, pues cada una de estas experiencias le ha dejado aprender a confiar en sí misma. De acuerdo con sus declaraciones lo más difícil para el ser humano es enfrentarse a situaciones inesperadas y no saber cómo se va a reaccionar a esto: “No creemos en nuestra propia resiliencia y yo no sabía que podría llegar a ser fuerte siempre me creí que era más bien frágil y es verdad que tengo un poco de todo, pero hay que tener fe en uno mismo”.

Finalmente, la entrevista fue aplaudida por cada unos de sus seguidores, quienes resaltaron no solo cada una de las declaraciones realizadas por la artista, sino que también, contaría con un nuevo semblante, en donde su personalidad espontánea y carismática volvió. Esto, en comparación a algunas apariciones de Shakira para otros reconocidos medios que dejó ver el dolor que estaba atravesando por aquel momento.