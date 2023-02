Tras 10 años sin ventas: joven pide apoyo en TikTok para libro que su papá demoró 14 años en escribir

Para muchos padres y abuelos es muy difícil asumir esta nueva era de las redes sociales, no entienden por qué los jóvenes pasan tanto tiempo metidos en un teléfono o en la computadora: ¿Qué hacen? ¿Por qué no se ocupan de otras cosas? Son algunas de las quejas de los mayores en casa.

Pero resulta que las redes sociales también ayudan a muchos adultos a resolver asuntos que mejoran su calidad de vida.

Le pasó a Lloyd Devereux Richards, quien es un escritor que ha publicado una sola obra, la cual lleva el título de “Stone Maidens”, un thriller lanzado durante el 2011, aunque lograrlo no ha sido para nada sencillo.

Su hija lo impulsó en TikTok

Pero su hija que es una usuaria de las redes sociales, decidió ayudarlo en TikTok para impulsar el libro de su padre que tardó 14 años de su vida en redactarlo porque tenía que atender otros asuntos, como su trabajo de tiempo completo, y tampoco quería perderse la vida familiar y compartir con sus hijos.

“Trabajaba de tiempo completo y sus hijos iban primero, pero igual tenía tiempo para su libro”, dijo su hija en el video de una cuenta de TikTok que creó para ayudar a su padre.

Según el portal Upsocl, la joven al lanzar el video contando la historia de su padre, no solo logró acumular 44 millones de reproducciones, sino que el libro se posicionó en el número 1 más vendido en la sección policiaca de Amazon en tiempo récord.

“Está feliz, aunque no ha vendido muchos. Me encantaría que pudiera vender más y no sabe lo que es TikTok”, dijo la mujer.

Cuando la hija de Lloyd le dio la noticia, este se alegró y le agradeció con lágrimas en los ojos. “Está muy emocionado”, dijo la joven en el registro.

“¡Todos ustedes son increíbles! La vida puede ser dura y luego puede ser maravillosa de repente (todavía llorando)”, agradeció la mujer en el video.