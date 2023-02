Lo más visto en Netflix esta semana para que puedas disfrutar los días de descanso

Netflix cuenta con uno de los catálogos más grandes de todos los servicios de streaming actualmente, y aunque es bueno, ya que el usuario tiene a su disposición una gran variedad de producciones, lo cierto es que también puede resultar abrumador.

Muchas personas no tienen demasiado tiempo libre, por tal motivo, intentan aprovecharlo para descansar y disfrutar de algo interesante en la televisión, pero cuando acceden a la aplicación, descubren la enorme cantidad de opciones que tienen disponible.

Por ese motivo, una gran parte de los usuarios se guían por los Tops de películas y series para descubrir qué es lo que está llamando más la atención de las personas y, a continuación, te enlistaré los 10 series y películas más vistas en Netflix esta semana.

TOP 10 Global de las series más populares en Netflix

El estreno de la cuarta temporada de “You”, protagonizada por Penn Badgley, logró posicionar a esta producción en el primer puesto de las series más vistas, acumulando 92 millones de horas visualizadas.

“Ginny & Georgia” (temporada 2), con 25.7 millones de horas en visualización.

“Merlina”, con 22.65 millones de horas en visualización.

“You” (temporada 1), con 19.24 millones de horas en visualización.

“Ginny & Georgia” (temporada 1), con 15.79 millones de horas en visualización.

“New Amsterdam” (temporada 1), con 15.4 millones de horas en visualización.

“Lockwood & Co.”, con 15.37 millones de horas en visualización.

“Love Is Blind” (temporada 3), con 12.5 millones de horas en visualización.

“You” (temporada 3), con 11.4 millones de horas en visualización.

“New Amsterdam” (temporada 4), con 10.2 millones de horas en visualización.

Con respecto a las series de habla no inglesa, el top queda de este modo: “Physical: 100″, “Crash Course in Romance”, “La chica de nieve”, “La Reina del Sur 3″, “True Beauty”, “The interest of Love”, “Alquimia de Almas, parte 2″, “Batalla del amor”, “Clase” y “Hasta que la plata nos separe”.

TOP 10 Global de las películas más populares en Netflix

“Tu casa o la mía”, comedia romántica protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, lidera esta lista con 51.2 millones de horas visualizadas, y le siguen:

“True Spirit”, con 20.7 millones de horas visualizadas.

“Ustedes”, con 20.4 millones de horas visualizadas.

“Bloodshot”, con 14.38 millones de horas visualizadas.

“Minions: The Rise of Gru”, con 11.5 millones de horas visualizadas.

“Lyle, Lyle, Crocodile”, con 9.1 millones de horas visualizadas.

“Pamela, a love story”, con 8.7 millones de horas visualizadas.

Sniper: Ultimate Kill”, con 6.76 millones de horas visualizadas.

“Enough”, con 5.4 millones de horas visualizadas.

“Sniper: Ghost Shooter”, con 5.39 millones de horas visualizadas.

Mientras que el top de películas de habla no inglesa queda de este modo: “Lobo Vikingo”, “Infiesto”, “Thunivu”, “Thunivu (Hindi)”, “Sin novedad en el frente”, “Vadh”, “Me gusta, pero me asusta”, “Narvik”, “Me llamo Venganza” y “Troll”.