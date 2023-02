¿Qué le dijo? Mamá de Jessi Uribe regañó al cantante por teñirse el cabello

Cambio de look de Jessi Uribe desata las críticas en redes sociales Foto: Instagram @JessieUribe3

Jessi Uribe sigue dando de qué hablar en las redes sociales a propósito de su nuevo look con el cabello pintado de color rojo, con muchos usuarios de las redes sociales cuestionando su decisión y criticando su aspecto. Pero en un giro de eventos, el cantante comentó que hasta su mamá lo regañó por esta polémica acción.

Hace pocos días, el colombiano dejó ver su nuevo look de manera casual, sin hacer ningún tipo de anuncio sino que publicó un par de historias y hasta un video en donde aparecía con su cabello pintado con un tono fucsia , sin hacer mucho alboroto al respecto.

Pero en las redes sociales no lo perdonaron y rápidamente empezaron a arremeter en su contra, haciéndole saber que no fue una buena elección para su estilo, con diferentes comentarios que van desde lo cómico hasta lo más brutalmente sincero.

Sin embargo, Jessi Uribe sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar en una de sus historias que el asunto de su cabello ha trascendido tanto que hasta su mamá le llamó la atención por el nuevo look y todo lo que esto implicaba.

“Me dijo mi mamá: no se aplique esos colores que se le estallan”, dijo el intérprete de ‘Dulce pecado’ entre risas.

Además, indicó que el tono rojizo de su cabello no ha sido el único que se podido ver en su cabello en estos últimos días, dejando ver que ha pasado por varios tintes en los últimos cuatro días, a pesar que no ha mostrado algunos resultados finales en sus redes sociales.

“He pasado por tres colores en cuatro días, cuatro colores ya. Quería dizque fucsia, al otro día se me puso amarillo, ayer lo tenía como naranja, y hoy como rojo. Yo no sé que mi***a me aplicaron”, dijo intrigado Jessi Uribe.