Melissa Vallecilla salió a desmentir a Anuel AA y no lo baja de mier%@&

El anuncio de separación de Anuel AA y Yailin, dejó más dudas que respuestas, y es que en los videos rescatados al respecto el cantante se refirió a la mujer que dijo haber tenido una hija con él.

“Mira que loquera que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella, disque viajando para Houston, viniendo para acá, mi nena linda disque, y disque en el momento que ella me dice que está embarazada, ahí yo digo ‘arranca para el cara... “, ha dicho Anuel AA.

Pero las palabras fueron el detonante para que la mujer saliera desmentirlo y asegurar que durante todo este tiempo ha recibido la criticas de parte de la comunidad digital al respecto, no sin antes calificarlo como una porquería.

“Lo que sos es un hablador de 💩. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? Porque ahí si quedas bien pisoteado. Ahí tienen al muy real. ¿No disque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban. ¿Dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar”, se lee.

Según lo dicho por Anuel AA en el video él no tiene no tiene nada que esconder. Y que si él tuviera una hija la cuidaría. Y aseveró que lo dicho por Melissa Vallecilla es solo para crear fama y sacarle dinero.

“Si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata” — Anuel AA

Es por ello que en la siguiente historia la mujer advirtió que ahora es su momento para hablar al respecto, ya que contará a detalle las vivencias con el cantante.

“Por qué no salís a hablar de las porquerías que has hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Disque no supiste más de mí? ¿Qué a mí me salió el tiro por la culata? Al que se le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo, ni de buen padre pedazo de 💩. El que está quieto se deja quieto. ¡Y vos ya me tentaste la boca!”.