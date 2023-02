Estas son las atrevidas fotos de Florinda Meza

A Doña Florinda se le pudo ver en ‘El Chavo del 8′ como la madre de Kiko, una mujer muy seria y responsable en sus funciones del hogar, muy ilusionada con el amor del profesor Jirafales pero en la vida real como Florinda Meza, ha destapado en varias ocasiones, ese lado atrevido y sensual que la caracteriza. A través de unas fotografías se muestra, como era hace unos años atrás.

Precisamente un 8 de febrero de 1949, nace Florinda Meza, actriz, guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana, famosa por haber interpretado su personaje en ‘El Chavo del 8′. Fue esposa de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y recientemente mostró unas fotografías que fueron llamadas atrevidas para algunos de sus seguidores pero para otros, sigue siendo una mujer con muchos atributos.

A través de redes sociales la actriz compartió algunas imágenes donde muestra cómo se veía en la época en la que grabó el programa usando una braga de leopardo y un traje casual con sombrero.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Robert siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría?”, expresó Meza.

La publicación captó la atención de los internautas y dejaron sus mensajes: “Hermosa ayer, hermosa hoy, hermosa siempre, una artista extraordinaria, actúa, baila, canta [puede cantar una ópera completa], fantástica y talentosa. FLORINDA MEZA, la siempre querida y recordada ‘Doña Florinda’, la ‘vieja chancluda’, ‘fodonga’ o ‘cara de vela derretida’”.

“Que sigue siendo la mujer más hermosa, nuestro querido Chespirito la amaba profundamente”, “Que las fotos aguantan montones de filtros y el photoshop hacer ver milagros. Ahora si haces un video sin filtros me callo la boca”.

“Le diría que la edad es solo un número mientras mantengamos ese positivismo a flor de piel”, agregaron algunos de sus seguidores.

Florinda Meza sigue recordando cada episodio de su vida junto a su querido ‘Robert’ como ella lo llamaba y rememora cada paso que dieron en la pantalla de televisión.