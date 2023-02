“Pagué por mi ventana”: mujer se negó a cambiar de asiento para una madre que quería estar con su hijo

En varias ocasiones se han generado debates a través de las redes sociales respecto a pasajeros que no han querido cambiar sus asientos con otras personas. Esto ya sea porque una madre quiere ir sentado junto a algún hijo, o porque familias quieren ir ubicadas en la misma fila de asientos.

Y en esta ocasión, nuevamente un caso generó revuelo, luego que una mujer indicara en un video que compartió en TikTok que se negó a ceder su asiento para que una madre se fuera sentado junto a su hijo.

Mujer se negó a cambiar el asiento a madre con su hijo

Esto aconteció a Surya Garg, una joven que iba sentada en el asiento de la ventana y que recibió una solicitud de una mujer que quería ir junto a su hijo en el avión.

“Esperarías que lo hubieran planeado mejor, obviamente, pero voy a ceder mi asiento. Tienes niños pequeños, no es gran cosa. Recuerdo que la gente cedía sus asientos para mí y mi hermano cuando yo era más joven para que pudiéramos estar con nuestros padres. Lo entiendo”, relató la mujer.

Sin embargo, todo cambió cuando se dio cuenta quien era el hijo de la mujer: un joven de 17 años y que tenía una estatura de 1,90 metros.

“Él estuvo hablando con su novia todo el tiempo mientras abordábamos. Este no era ‘su niño’, era su hijo, un adulto”, afirmó la pasajera.

Ante esto, optó por no cambiar de asiento. “Este solo fue un caso de mala planificación y no quiero parecer desagradable, así que le dije ‘no, mira, lo siento, pagué extra por el asiento y creo que me voy a sentar en el asiento que pagué’”, expresó.

“Me hizo la cara más desagradable que he experimentado. Se sienta a mi lado en el asiento del medio, su hijo vuelve al asiento del medio que le fue asignado, y luego, no bromeo, en voz baja por la totalidad del vuelo, me murmuró blasfemias. ¿Me equivoqué aquí? Necesito que alguien me diga”, señaló finalmente.

El registro generó varios comentarios, en donde recibió mayoritariamente apoyos por su reacción.