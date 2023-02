¿A usted también se le movió el piso? En Twitter confirmaron el temblor antes que el Servicio geológico

Hace bastantes meses no se sentía un movimiento tan fuerte provocado por un temblor en el país, específicamente en el centro, que fue en donde se podrodujo el epicentro del movimiento telúrico. De acuerdo a lo informado por el Servicio geológico colombiano el hecho se dios a las 19:44 hora local, con una magnitud de 3.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Pasca - Cundinamarca, Colombia.

Aunque antes que el Servicio geológico colombiano diera su reporta oficial a las 7:55 pm. en redes sociales se dieron a la tarea de reportar en sus propias palabras los internautas cómo vivieron el momento, que para muchos fue de susto, mientras que otros, como suele suceder se lo tomaron con humor y fueron a la red social a compartir frases o memes del temblor.

“Se reportan daños estructurales en el metro de Bogotá.”, “Cronología en medio de un #Temblor 1) Entrar a Twitter a ver si es cierto. 2) Salvar tu vida”, “Amo los que entramos a Twitter para confirmar el #Temblor”, “Pensé que me había enloquecido pero la vieja confiable osea Twitter me confirma que si hubo #temblor en Bogotá”, “Temblo y no sentí, soy mi ex. #temblor”, “Ahora toca aguantar largas explicaciones de cómo el terremoto de Turquía no se asocia con el #temblor de Bogotá”.

“Mi sensibilidad murió que no sentí el #Temblor ya nada me mueve el piso!”, “Quede con la sensación de que está temblando todo el tiempo desde hace 15 minutos #Temblor”, “Este es un buen momento para escuchar Cuando pase el #Temblor”, “Tembló en Bogotá Petro ¡Basta ya!”, “Espero que ahora no salgan con el: “Temblorsaurio”. #Temblor”.

Cuando siento que tembló y entro a Twitter a verificar y si hubo un #Temblor. Que gonorrea, casi me hago chichi 🥲🥲 pic.twitter.com/v006NdddBi — AntiUstedes (@AntiUsds) February 7, 2023