¡Ya no hay respeto! Invitada se hace viral por llevarse una caja llena de dulces de una boda

Video: Invitada se hace viral por llevarse una caja llena de dulces de una boda

Las bodas son ocasiones magníficas en la cuales familias y amigos se reúne para celebrar la unión entre dos personas que se aman. A menudo, dicha celebración se convierte en un evento con una atmósfera maravillosa e incluso un tanto divertida debido a los sucesos que ocurren entre los invitados, pues no faltan los invitados mala copa, los enfrentamientos por el centro de mesa o incluso hasta quien lleva el topper para guardar la comida.

Sigue leyendo: Repartidor de plataforma presume todo lo que come gratis

Tal es el caso de esta historia, en la cual una invitada causó risas entre los usuarios de Internet luego de que la exhibieran llevándose una caja completa de dulces de la mesa de aperitivos de una boda.

Fue por medio de TikTok donde la usuaria @maittepalacios compartió un video en el que se veía a una invitada de la boda de su amiga abusar de los aperitivos que habían puesto los novios para los invitados.

“Aquí con la novia, indignada de que pelearon las mesas, no hay respeto”, se escucha en la grabación.

En el videoclip mencionado, se observa a la invitada sentada con tranquilidad en una mesa, sin importarle lo que otros piensen, pero eso sí, acompañada de una gran caja llena de dulces, que se llevó de la mesa de postres para disfrutar más tarde.

Mujer se lleva una caja de dulces de la mesa de aperitivos (Captura de Pantalla)

Luego de unas cuantas horas, el video se hizo tan popular que alcanzó más de 2.3 millones de reproducciones y más de 35 mil reacciones en la plataforma china.

“Conozco algunas de mi rancho que no se llevan la mesa porque no la pueden”, “Yo en su lugar iba y le quitaba todo”, “De mis tías no van a estar hablando”, “¡Hay un hambre!”, se lee en los comentarios del TikTok.