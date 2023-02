“Un país de machistas”: Laura Acuña se ‘despachó' al no poder ejercer como abogada en Colombia

Este es el único hombre del que habla Laura Acuña y no es su esposo: “He sufrido mucho por él” Foto: Instagram @lauraacunaayala

Laura Acuña es una presentadora, actriz y abogada, quien se dio a conocer durante varios años en ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’, sin embargo, ambos programas llegaron a su fin dándole espacio a la bumaguesa para ser parte de ‘La Voz’ en la competencia y su propio show ‘La Sala de Laura Acuña’.

Dicho programa ha contado con varias importantes figuras que han sido entrevistas por ella, pero en esta ocasión el turno fue para ella, pues fue invitada a ‘Desnúdate con Eva’, para relevar algunos secretos de su vida que no han sido comentados anteriormente.

Uno de ellos los motivos por los que decidió no ejercer su carrera de abogada en el país. Ante esta pregunta Acuña aseguró que aunque le gusta el derecho penal, dejó claro que en este país no se puede ejercer dicho rol, pues no solo es machista sino que el ambiente laboral en el que se trabaja en demasiado complejo.

Momentos más tarde, Eva sacó el tema de la Dj, Valentina Trespalacios quien habría sido asesinada por su pareja, resaltando que el abogado del hombre había renunciado por la serie de amenazadas recibidas a lo largo del proceso. Acuña muy segura de sus declaraciones y un poco molesta aseguró que no estaba de acuerdo con lo ocurrido.

Laura indicó: “Uno no puede pedir algo que no da (…) Obviamente se va a ir a la cárcel”. Asimismo, agregó que todas las personas tienen el derecho de tener una defensa. Según ella, no es para sacarlo de la cárcel o buscarle fallas al proceso, sino para garantizarle una pena justa.

Seguidamente, puso en claro que ningún abogado iba a buscar las maneras de como dejarlo en libertad, ya que, es claro que debe ir a la cárcel: “Simplemente, tiene derecho a una defensa, porque todo el mundo tiene derecho a “todo” así como uno cada vez que la embarra tiene derecho a que lo perdonen”, aseguró la bumanguesa.