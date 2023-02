¿Survivor, La isla de los Famosos es libreteado? Participante no se guardó nada y dio detalles del reality

Survivor La isla de los Famosos, ha venido ganando televidentes con el paso de los días y ya casi se acerca en niveles de audiencia a los de su competencia, La Descarga, transmitido por el canal Caracol, lo que demuestra que las pruebas y las historias de los participantes del reality de RCN han resultado bastante llamativos y cada vez más personas se conectan con lo que sucede.

Uno de los participantes que más ha llamado la atención es Camilo Sánchez, el joven que ha sorprendido porque a pesar de su síndrome de Tourette, que le causa movimientos involuntarios en el cuerpo, ha demostrado que está al nivel de sus compañeros y en lugar de ver esto como una enfermedad incapcitante, le ha dado fuerza para demostrar de lo que es capaz, incluso ha ganado retos en equipo e individuales.

Aunque algunas personas piensan que esté programa se está desarrollando en tiempo real no es así, ya fue grabado hace varios meses y los participantes se encuentran actualmente en sus vidas normales fuera de la isla, ellos comparten contenidos en sus redes sociales y son invitados a entrevistas. Precisamente Camilo estuvo en un programa de la emisora Los 40 principales, hablando de los detalles detrás de lo que se puede ver en pantalla.

Una de las preguntas que le hicieron al joven es que si el programa está libreteado, pues muchas personas piensan que todo es planeado por ser un programa de televisión. Ante la inquietud Camilo dijo: “Es una experiencia que yo no le deseo a nadie (…) no, no está libreteado (…) como puede parecer libreteado de lo gono... que es, pasan unas cosas, de verdad la gente se pelea, de verdad nos ponen a aguantar hambre re duro, uno no duerme, me picó un alacrán, hay serpientes, uno duerme y le pasan ratas encima, o sea, es horrible (…) ni siquiera es tal cual como se ve en televisión, es peor (…)”.