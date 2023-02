Melissa Martínez y el pequeño detalle en su blusa que dejó ver de más

La periodista Melissa Martínez sigue siendo el epicentro de los comentarios tras separarse de Matías Mier y desde entonces sus redes sociales han sido observadas por miles de seguidores ante cualquier pronunciamiento.

Recientemente ha hecho una reflexión que dejó a más de uno con la boca abierta y es que ataviada en un jean con una camisa en azul milenio no todos los botones estaban cerrados, lo que permitió ver su brasier casi al descubierto y dejando claro el motivo de ser una de las mujeres más espectaculares de Colombia.

“Hice una reflexión que quería compartir con ustedes, que a mí me ha servido mucho para la vida, para avanzar, para seguir construyendo cosas y que es muy valiosa, esa reflexión esta basada en que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y que está en tu potestad decidir si esas cosas entran en tu vida, te afectan o no, o si las dejas pasar definitivamente porque no te van a aportar nada positivo”, contó en primea instancia.

Seguidamente hizo referencia a que partiendo de lo expuesto es cada persona la que tiene la llave de dejar o no a sus vidas esas situaciones de los demás que simplemente no se pueden detener por ser propias de cada ser.

“En ese orden de ideas te permite no convertirte en víctima de situaciones que están ajenas a tu control, porque es que finalmente la gente actúa desde sus valores, desde sus principios, desde su empatía, desde su sensibilidad. Y desde lo que consideran en esa lista de valores, que está bien, que está correcto, hay que dejar pasar, estamos llenos de lo que dejamos pasar, es ustedes quienes están permitiendo entrar en sus vidas”, finalizó Melissa Martínez.

Pero el video publicado en sus historias en la red social Instagram fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano y los halagos por parte de la comunidad no se hicieron esperar.