¿Entusada o preocupada? Yina Calderón reveló qué hace para despejarse de los problemas

Yina Calderón dejó claro que uno de sus propósitos para el 2023 era llevar una vida más tranquila y sin protagonizar tantos conflictos, pero tal parece que se la ha dificultado un poco ya que el primer mes de este nuevo año estuvo envuelta en varias controversias. Sin embargo, a través de sus historias reveló que está en un proceso de relajación bajo una curiosa práctica.

El mes de enero ha sido bastante movido para la DJ, no solo en lo que respecta a sus presentaciones y a sus otros negocios lejos del mundo musical, sino también en las redes sociales, en especial con algunas celebridades de la farándula colombiana. Y es que la joven ha protagonizado algunas disputas con varios influencers y hasta con artistas como Jessi Uribe, Paola Jara y Wilfran Castillo, autor del tema ‘Cómo duele el frío’.

Además de los posibles problemas legales que puede desarrollar con el músico, Yina Calderón también le reveló a sus seguidores que había terminado con su novio, haciendo una sesión en vivo a través de su Instagram para hablar de lo sucedido y pronunciarse también sobre algunos de sus colegas en las redes sociales.

Tal parece que todos estos acontecimientos llevaron a la empresaria a buscar una alternativa para despejarse de tanto movimiento que hay en su vida actualmente, por lo que decidió tomarse un tiempo libre de su trabajo y de los conflictos para despejar su mente en un hotel en Bogotá, a pesar de tener algunos apartamentos en la ciudad.

“Lo que hago cuando estoy un poquito ‘meh’, me voy a un hotel, duermo en severa suite, me pego un buen desayuno, me tranquilizo, respiro, pienso en yo misma, medito y ya”, confesó Yina Calderón.

También le comentó a sus seguidores que no siempre actuaba de esa manera cuando quería despejarse, dejando ver que optaba por una alternativa mucho más activa y movida.

“Uno a veces necesita desconectarse de donde vive, desconectarse de cosas. Entonces, yo antes cuando me quería desconectar lo que hacía era irme a jartar, entonces me iba a tomar, me volvía mi***a, me gastaba lo que no tenía y no me servía de nada”, reveló la joven en una de sus historias.