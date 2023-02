¿Los dejó plantados? Programa de entretenimiento se habría quedado esperando a Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner asegura que ella no envejece, sino que se añeja Foto: Instagram @crissgeithner

Aura Chistina Geithner es una actriz bogotana que se dio a conocer en las pantallas colombianas, aunque se le ha visto ausente de las producciones colombianas, ha buscado darse a conocer a través de sus redes sociales, en donde se ha encargado de divertir a sus seguidores con entretenidos y atrevidos videos.

En los últimos meses, Aura ha estado enfocada en promocionar su carrera musical no solo en Colombia sino que también, en México, país al cual considera como su segundo hogar debido a los distintos proyectos que ha logrado realizar allí. Aunque se le vio haciendo parte de algunos importantes programas de entretenimiento en donde se dejó ver emocionada, demostrando lo extrovertida y sencilla que es.

Sin embargo, un reconocido medio de comunicación aseguró que la actriz había confirmado su asistencia a este. Pero, de acuerdo con sus declaraciones los dejó plantados y su ausencia brillo a lo largo del mismo: “Aura Cristina Geithner solicitó espacio en Sale el Sol para promocionar lo que está haciendo y hablar de sus cuitas; sin embargo, en la fecha pactada ¡no llegó! y dejó ‘plantado’ el programa”, relató un importante escritor dentro de El Heraldo de México.

Y es que un viaje no esperado habría sido el motivo por el que no logró estar en el programa. Asimismo, dejó en claro que agendaría una nueva fecha para cumplir a cabalidad con la entrevista, teniendo en cuenta que debe llevar a cabo varios proyectos no solo en este país sino aquí en Colombia.

Esta sería la primera vez de las que se conocen que Aura no asiste a un programa sin previo anuncio pues, se ha destacado por presentarse a cada una de estas sin ningún tipo de retraso y lo ocurrido se habría salido de sus manos y de su control.

Si bien, la actriz no se ha pronunciado a través de sus redes sociales, si se ha dejado ver feliz pues, en los últimos días viajó a Australia teniendo en cuenta el cumpleaños de su hijo, Demian Dos Santos, quien desde hace algunos meses se encuentra en este país adelantando sus estudios superiores en música de acuerdo con sus publicaciones.