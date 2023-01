Más humillaciones para Piqué en el cumpleaños de Sasha: se estacionó un Ferrari en el frente

Todos los ojos estaban puestos en la casa de Shakira tras saberse que su hijo Sasha estaba de cumpleaños y que Piqué no faltaría a esta celebración.

Por eso, no es de extrañar que más de un curioso estuviera muy atento a quiénes asistían a este encuentro en el que una vez más la cantante y el deportista se verían las caras para demostrar a sus pequeños que pese a todo los aman y que nunca faltarán en sus días especiales. Sin embargo, las humillaciones para el español no podían faltar, por eso, hubo un invitado especial como lo fue Bizarrap quien no dudó en llegar a la fiesta montado en un Ferrari para así apoyar a su amiga y reciente pareja de grabación.

La casa de @Shakira en Barcelona se ha vuelto un circo completo, de verdad espero que ella pueda irse lo más pronto posible de allí, debe de ser horrible vivir con semejante nivel de acoso. pic.twitter.com/ODvTdACWOk — S.O.S, she's in disguise (@HeyTimor) January 29, 2023

Con esto, más de uno aplaudió ese gesto que tuvo el productor argentino con la barranquillera, ya que este carro no pasó por alto y por eso, fue captado por paparazzis y por todo aquel que estaba cerca para comprobar que la tensión en este lugar apenas comenzaba con su llegada, pues si alguien colaboró en el concepto musical del BZRP Music Session número 53, fue este joven que se ha hecho muy exitoso debido a sus polémicas sesiones.

Piqué una vez más fue humillado en la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos

La presencia de este Ferrari en el cumpleaños de Sasha generó alegrías entre quienes rechazan a Piqué, pues para muchos resultó ser una humillación muy creativa de parte de Bizzarap e incluso de Shakira quien invitó a su amigo a esta fiesta en la que el pequeño quería compartir con sus padres y con una de sus estrellas favoritas.

Y aunque los internautas estuvieron de acuerdo, también hubo quienes consideraron que la casa de la cantante y el futbolista se ha convertido en todo un “circo”, pues no hay paz en este lugar ni mucho menos seguridad extrema que impida que siempre existan personas merodeando en esta zona que ahora se ha convertido en una de las más polémicas de Barcelona, porque no faltan los paparazzis y grupo de fans que siempre esperan toparse con su artista favorita para apoyarla o defenderla de su ex a quien no dudan en humillar con múltiples acciones.