Jaime Bayly asegura que Shakira lo invitó a una cita y él la rechazó: “Tal vez hoy estaríamos juntos”

El escritor Jaime Bayly publicó un nuevo relató a través de su columna El Francotirador, en donde contó una curiosa anécdota que vivió con Shakira. En ese sentido, recordó lo que ocurrió cuando él la entrevistó en Miami cuando ambos eran más jóvenes, asegurando que ella lo invitó a salir y él la rechazo.

“Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”

Acorde a lo consignado por Infobae, el presentador peruano recordó la entrevista realizada hace unos 20 años.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible (...) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, expresó.

“Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía”, indicó.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, (...) me sugirió con la mirada que la llamase”, aseguró Bayly.

En ese sentido, señaló que “pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado; porque sentía la herida abierta de ser bisexual y no hallé coraje para contarle todo eso a Shakira, como tampoco me atreví a decirle que me había enamorado de ella como nunca me había enamorado de nadie, de ningún chico, de ninguna chica”.

“Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (...) que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. (...). Y yo, cobarde, tratando de evitar mi propio naufragio, que se me hundiera el matrimonio con Casandra y ella se llevase a nuestras hijas a la ciudad del polvo y la niebla, como acabó llevándoselas, le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”, detalló.

“Nunca más me miró como aquella noche, diciéndome si quieres, si eres un hombre, si no eres un pusilánime asustadizo, ven y atrévete, ven y prueba mis labios y no podrás dejarme. Si hubiera tenido el mínimo valor de ir al cine con ella, si me hubiese dejado probar sus labios de veneno y miel, si nos hubiésemos extraviado en los laberintos del deseo, tal vez hoy estaríamos juntos, tendríamos hijos y no sé si seríamos felices”, afirmó.

“Luego Shakira conquistó el mundo y se enamoró de Antonio el noble y, fue inevitable, yo también me enamoré de él, remató Bayly.

Cabe recordar que hace unos días el escritor peruano analizó la sesión de Shakira con Bizarrap, en donde ella le lanzó varios dardos a Gerard Piqué y Clara Chía.

Sobre la canción, afirmó que “está salpicada de cierta vulgaridad vengativa. De aquí a ciertos años no va a resistir bien la prueba del tiempo, porque la letra es en realidad una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva contra su ex”.

“El arte no puede ser un puñal. Debe tener belleza moral. No puede ser un acto de venganza o de crueldad. Debe habitar tanto la belleza como la grandeza ética. Por eso es que principalmente son las mujeres despechadas, heridas, malqueridas, las que se identifican con el espíritu justiciero y vengativo de la canción”, expresó.