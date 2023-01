‘Epa Colombia’ se despacha contra otra empresaria por los bajos sueldos a sus trabajadores

De nuevo Daneidy Barrera, quien es mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se pronunció por medio de sus redes sociales para esta vez criticar la estrategia de pagos de otra empresaria. La mujer en cuestión sería Luisa Chima, sobre quien dejó ver bajos salarios a su personal de trabajo.

“Claro que no quiero entrar en polémicas, ni en discusiones, pero eso me persigue amiga, yo soy miel para todo eso, hasta para que me roben. Vi a una empresaria súper exitosa diciendo ‘Si hay trabajo, necesito tales y tales personas, estoy pagando el mínimo’. Ustedes quedaron tan asustados ¿Tú sabes quién es la empresaria amiga que invierte cientos de miles de millones en los influenciadores modelos que en el equipo de trabajo de uno?”, indicó ‘Epa Colombia’.

La empresaria que hace poco denunció que en Ecuador una mujer está revendiendo sus productos bajo otro nombre de marca, aseveró que emiten contratos de exclusividad que limitan a estas personas a realizar intercambios, por lo que espera limar asperezas.

“Yo no quiero entrar en polémica, pero me da rabia amiga ver eso, uno tiene que pensar primero en el equipo de trabajo. Yo antes de invertirle tanto de cientos de millones a tantas famosos, pues amiga tengo que pensar primero en mi equipo de trabajo, hay que pagarle bien al empleado. No, son malas, y que ‘vamos a hacer el contrato de exclusividad y no le puedes decir a nadie’”.

Indicó que pese a esto ella se encargará de demostrar que es la mejor y que este año no está para ese tipo de rivalidades. Agregó que siempre ocurre lo situaciones similares con las mismas marcas y que es difícil emprender de esa forma.