Joven se fue a estudiar al extranjero y su mamá le dio su habitación al perro: ahora no se la quiere devolver

En las redes sociales, los perritos son mayormente los protagonistas de muchas historias virales y tiernas. Los animales de cuatro patas son los mejores amigos del hombre y son ángeles enviados a la Tierra con una colita, traen alegría y felicidad a quienes se atreven a vivir con ellos.

Su perro ahora tiene su antigua habitación

La vida de Alejandra Magaña, una usuaria de TikTok, dio un giro de 180 grados cuando contó su historia en la red social. La joven explicó que su mamá le quitó el cuarto de ella para dárselo a su mascota mientras ella estaba en el extranjero estudiando.

Según informa Univisión, Alejandra adoptó a Elio, un perrito que nació de un cruce entre golden retriever y un schnauzer, en la mitad del año 2019. Al ser rescatado de la calle, el can era muy tímido y penoso, le costaba socializar, pero la joven no se dio por vencida con su animal y con el tiempo se convirtió en un miembro más de la familia.

Por ese mismo motivo, no era sorpresa para Alejandra que al momento de partir para otro país a estudiar, el perrito logró quedarse con la que era su antigua habitación.

Elio es un perrito adoptado de casi cuatro años de edad

A través de un video publicado en TikTok, Alejandra compartió la nueva habitación de Elio, donde se ve juguetes de todo tipo, decoración de diferentes muñecos, ropa doblada y colgada en el armario, además de afiches como si se tratase de un niño más.

El material audiovisual logró rápidamente más de 1.8 millones de reproducciones en TikTok, generando miles de comentarios y los usuarios reaccionaron con comentarios cómicos en referencia a la situación de la joven y el perro.

“El perro se ve molesto porque no tocaste antes de entrar a su cuarto”; “Vaya, ese perro vive mejor que yo”; “Las mamás siempre tienen a sus favoritos, lo curioso aquí es que no es su hija biológica”; “‘Cars’ y ‘Friday 13th’, qué buen gusto tiene ese perro”; “El perro en plan: ‘Óyeme respeta mi privacidad, no grabes mi cuarto’”; “En esa casa se nota que el perro es prioridad”; “La cara del perro lo dice todo: es incómodo, pero debes irte porque invades su espacio”, comentaron algunos usuarios.