¿Influencer que hizo el video del ‘niño calculadora’ podría tener consecuencias penales?

Hace unos días se conoció en redes sociales un video que rapidamente se hizo viral por dos razones, la primera porque aparece un niño vendiendo dulces, diciendo que lo hace para poder mantener a su familia porque su padre murió y no hay quien más pueda hacerlo y la segunda, porque quien graba le permite demostrar el talento que tiene el pequeño para hacer operaciones matemáticas mentalmente, por lo que fue bautizado como ‘el niño calculadora’.

En el video el niño decía que tenía que vender dulces porque su papá había muerto y él debía mantener a su familia, además que no podía ir al colegio por estar trabajando, luego mostraba su talento para hacer operaciones matemáticas en su mente y decía que a veces recibía dinero por eso. El video al poco tiempo de ser publicado se hizo viral, incluso hubo quienes se ofrecieron a ayudar al menor.

Con el paso de las horas se supo que el video era falso y todo había sido actuado, pues el menor sí estudia y no se dedica a vender dulces para sobrevivir, en cuanto a lo de sus dotes con las matemáticas también fue mentira. Uno de los generadores de contenidos que hizo el video decidió hablar y contar su versión de los hechos, “Este video es completamente falso. La verdad es que nosotros lo único que queremos con este tipo de contenido es generar conciencia en los jóvenes, ya que estos no deben estar en las calles trabajando. Es una realidad que se vive en Colombia”.

Ante el tema, el diario El Tiempo entrevistó al abogado penalista Camilo Burbano para saber si el generador de contenidos podría tener alguna consecuencia penal por sus actos, el experto dijo que al no pedir dinero o no tener la intención de hacer un fraude relacionado con este tipo de fin, no se le podría señalar de algún delito.