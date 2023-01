Jaime Bayly destroza a Shakira: “Las que aman su canción son mujeres despechadas y malqueridas”

El escritor peruano Jaime Bayly criticó duramente a Shakira por su colaboración con Bizarrap, calificando de “vulgar” la canción en donde se lanzó con todo contra Gerard Piqué y Clara Chía. En ese sentido, el famoso presentador se unió a las voces que manifestaron que la tiradera no fue de su agrado.

Las críticas de Jaime Bayly a Shakira

Al respecto, el escritor señaló que “se trata de una canción feroz y vengativa contra Piqué. Una canción de éxito formidable”.

“Tal como me informó una de mis fuentes, se trata principalmente de mujeres despechadas, malqueridas y sufridas las que han amado esta canción de Shakira. Porque habla por ellas, hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal”, expresó.

De igual manera, afirmó que “he sido amigo de Shakira. He estado en su casa. La quiero muchísimo. Por otra parte, no conozco a Piqué, no quiero conocerlo ni ser su amigo, pero tampoco es mi enemigo”.

“Lo que le veo de bueno a esta canción es que al menos Shakira, que está humillada, herida y despechada, se expresa, y al expresarse empieza a sanar, de manera que creo que ha necesitado este vómito negro”, indicó.

Respecto al tema, Bayly aseguró que “desde el punto de vista artístico, la canción no es elegante: es vulgar”.

En ese sentido, remarcó que la canción “está salpicada de cierta vulgaridad vengativa. De aquí a ciertos años no va a resistir bien la prueba del tiempo, porque la letra es en realidad una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva contra su ex”.

Por último, el escritor peruano manifestó que “el arte no puede ser un puñal. Debe tener belleza moral. No puede ser un acto de venganza o de crueldad. Debe habitar tanto la belleza como la grandeza ética. Por eso es que principalmente son las mujeres despechadas, heridas, malqueridas, las que se identifican con el espíritu justiciero y vengativo de la canción”.