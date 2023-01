Aura Cristina Geithner reveló la diferencia que tienen su “novio y el marido”

Los días pasan y cada vez llegan más publicaciones de la actriz y cantante Aura Cristina Geithner que deja a más de un miembro de su comunidad digital enamorado, y es que ella sabe bien cómo combinar encanto con sensualidad.

Esta vez la bella actriz Aura Cristina Geithner se mostró haciendo un lip sync con uno de los audios más virales en las redes sociales con los que tiene acostumbrada a toda su fanaticada. Y es que Aura Cristina Geithner sabe cómo entretener y desatar las carcajadas al combinar sus videos cómicos con su sensualidad, por lo que este tampoco fue la excepción.

Al principio del clip se le ve a la actriz muy relajada con bolso en mano acercándose a la cámara para confesar, como si le estuviera hablando a alguien, lo que piensa de ambas parejas.

“Como no voy a amar a mi novio, si todos los días me manda un mensaje diciéndome ‘Buenos días mi amor, te amo, eres lo más bello’. No como mi marido que ni los buenos días me da, y aparte se despierta enojado”, se le ve repetir a Aura Cristina Geithner.

“Yo te trato mejor que tu marido amor .......Te amo ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️” y “Ay sí que pereza no dan ni los buenos días y eso que se despiertan al lado de uno 🙄 🤣 deberían aprender al otro que hasta msj de buenos días se toma la molestia de mandar 😂 😂 😂 ❤️ ✨”, destacan entre los mensajes.

Pero como era de esperarse en cada publicación de Aura Cristina Geithner las críticas a sus medias no podían faltar, por lo que algunos la atacaron y otros simplemente la defendieron. “Las mediassssss volvieronnnnn 😭 😭 😭 😂 😂 😂 😂” y “Que hermosa te queda bien las medias 😍 😘 😘 😍 😚 una Reyna princesita 🤩 🤩 🤩”.