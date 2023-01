Hombre acepta que su mujer tenga amante, pero con estas condiciones

Un hombre se ha hecho viral en redes sociales por el listado en el que revela las cosas que no le gustan del amante de su esposa.

Mientras algunas se llenan de motivos y ponen requisitos casi imposibles de cumplir, otros se conforman con lo que les toca y hasta permiten que sus parejas tengan amante.

Un usuario de la red social Tik Tok la rompió toda y es una de las sensaciones del momento.

“Cinco cosas que no me gustan del mozo de mi mujer”

Primero: que no le regale cositas. Nunca llega a la casa con una cadenita, unos aretes, un reloj o un par de zapatos. Todo me toca a mí.

Segundo: que no respeta la privacidad. Está uno almorzando y llamada. Está uno en el supermercado y llamada. Está uno en la iglesia y mensaje. No sea intenso, mano. Deje que ella le escriba primero. Todo bien.

Tercero: que le saque plata prestada y que no le pague. Yo no gano tanta plata, hermano. Ya estoy mamado de ‘es que me robaron’, ‘mi mamá no tiene para el arriendo’, ‘secuestraron a mi papá’. No, considere, hombre.

Cuarto: que en los estados de Facebook se la pase colocando música de Aventura y de Los Inquietos y en situación sentimental: ‘Es complicado’. No papi, se serio.

Quinto y no menos importante: que no se decida a llevársela. Ella quiere irse, yo quiero que se vaya y si usted quiere jugar de titular, arriesgue campeón. Se lleva a una buena mujer.

Ah, y se me olvidaba. Déjeme las chanclas en el puesto que las encontró. No sea abusivo que eso sí me da rabia, de verdad.