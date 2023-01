Alejandra Azcárate y el duro mensaje sobre lo que merecen algunas personas de su parte

Por siglos a la sociedad se le he instruido que por más que otros hagan el mal, se les debe responder con bien, y así es como a través de los años la retorica sobre ser amables con todo el mundo ha sido ley de vida, pero Alejandra Azcárate le ha dado un revés a esto.

Y es que en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram ha declarado que no una orden que se deba cumplir a totalidad con respecto a este tema, pues sugiere que el comportamiento de cada ser no debe ser el mismo con todos, y agrega que hay quienes deben ver ambas caras de la moneda.

“No estamos obligados a ser la misma persona con todos. Hay gente que merece conocer nuestro lado más bonito y otra que no”, escribió al pie de la publicación junto a una imagen de su silueta.

Tal y como era de esperarse el post de Alejandra Azcarate se llenó de reacciones por parte de su comunidad digital en esa red social en el que avalaron en los comentarios cada una de las palabras expuestas por ella.

“Palabras sabias 🙌 nuestro lado más bonito nos hace vulnerables y no todos merecen ese espacio ☺️”, “Uff, totalmente de acuerdo, nos reservamos el derecho de admisión, para todo lo que incluya, mi yo”, “Tal cual. Nuestra esencia es la misma. ¡¡¡Nuestro comportamiento y actitudes sí cambian” y “Así mismo es!!! A cada quien lo que merece así suene duro”, son algunas de las reacciones que destacan en el post.

Más allá del mensaje de Alejandra Azcarate

Cuando el gesto de bondad no es percibido por el entorno, la frustración y la impotencia muchas veces se manifiesta en el cuerpo y en el sentir de las personas. Sobre todo, cuando esto sucede de manera mantenida en el tiempo y con las personas que se quieren.

No obstante, las personas que gustan de cuidar y hacer sentir bien a los demás no deberían cesar en este instinto de “amor” y cuidado hacia el otro solo porque no sea percibido por los demás.