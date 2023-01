¿Juan Duque estará en ‘Master Chef Celebrity Colombia’? Esto dijo el cantante

Se le ha visto cantar, mas no cocinar, pero tal parece que el cantante Juan Duque, y también expareja de la modelo y actriz Lina Tejeiro, quiere ponerse el delantal el éxito televisivo ‘Master Chef Celebrity Colombia’.

Al menos así lo dejó saber en una de sus más recientes publicaciones en la red social Twitter desde donde escribió en un tuit “¿Aguantará ir a Master Chef Colombia?”.

De inmediato, como era de esperarse, varios de los miembros de su comunidad digital reaccionaron a la publicación, solo que de manera divida, pues algunos desestiman que siquiera sepa hacer arroz y otros simplemente a que se sume a la oportunidad.

“Aproveche todas las oportunidades. Queremos que seas famoso mundial ya”, “Se viene un año lleno de bendiciones y oportunidades. Te mereces todo lo que te pasa Juancho”, “Da más fama la relación con Lina, pero algo es algo” y “No papi. Eso es para juguetes rotos de la tv. Usted apenas está arrancando”, son algunas de las respuestas que destacan.

Pero una cuenta dedicada al espectáculo colombiano precisó un video en el que su ex Lina Tejeiro habla al respecto de ‘Master Chef Celebrity Colombia’, en el que bajo la dinámica de preguntas y respuestas le cuestionaron sobre lo que pudiera ser su participación en ese programa. En la pregunta que contestó Lina Tejeiro se lee lo siguiente “¿Irías a Master Chef aun sin saber cocinar?”.

“Ay no sé, no sé si volver a un reality, no es que sean libreteados, pero si es que son un poco manipulados para generar el contenido que aparece allí. Entonces, siento que uno se expone mucho a que el día de mañana ustedes lo odien a uno”, contestó la actriz Lina Tejeiro. Entre los usuarios comentaron además lo que sería ver a esta expareja junta de nuevo solo que con el propósito de ver quién es el mejor en la cocina.