Carolina Cruz confirmó la relación que tiene con Holman Fuentes en una reciente entrevista

Carolina Cruz es una de las presentadoras más conocidas de Colombia, desde que la caleña participó en el Reinado nacional de la belleza se empezó a destacar en el mundo de la televisión, en donde luego del certamen logró posicionarse como prsentadora de la sección de entretenimiento del noticiero de RCN, junto a Andrea Serna y Claudia Bahamón, convirtiéndose así las tres en las más populares por esa época, siendo reconocidas hasta la actualidad.

Actualmente Carolina divide su tiempo entre la presentación del programa de la mañana Día a Día del Canal Caracol, sus proyectos como empresaria, el modelaje y las redes sociales en donde es muy activa y obtiene muy buenos ingresos monetarios por publicidad. Además de su vida profesional Cruz ha sido noticia por su vida personal, primero por la salud de su hijo Salvador, quien al poco tiempo de nacido debió ser sometido a cirugías por una condición de salud con la que nació que puso en riesgo su vida.

Y el otro aspecto personal por el que ha sido noticia es su separación de Lincoln Palomeque, con quien estuvo por más de 12 años, dejando a dos hijos como fruto de la relación. Después que esta información fuese confirmada a la caleña la han relacionado con diferentes hombres, con quien la ven en eventos o paseando. El último de ellos es Holman Fuentes, de quien aseguran sería su novio.

En una entrevista dada a la revista Don Juan a mediados de diciembre del 2022 Carolina dio una información contundente acerca de los chismes que se inventan relacionados con sus ‘nuevos amores’. “¡Todo el tiempo me arman chismes!, con mi mejor amigo Fabio Starita nos juntan todo el tiempo, con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Ahora también me emparejan con Diego Pachón, que es otro de mis amigos gay, si no me casan con Fabio me casan con él, pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”.