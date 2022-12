“Me da rabia”: WestCol expusó los “trapitos sucios” de Aida Victoria Merlano y encendió las redes

Aida Victoria Merlano volvió a quedar expuesta después de que su pareja, el streamer WestCol, revelara algunos detalles muy íntimos sobre su relación y sobre su estilo de vida, algo que hizo evidente a través de una de sus sesiones en vivo. Y esto sin duda encendió las redes sociales, generando varios comentarios negativos contra el joven.

El par ha llamado la atención prácticamente desde que empezaron a salir, despertando sospechas de que la relación era por interés económico y comercial, algo que la influencer ha desmentido en más de una ocasión. También ha destacado negativamente por ciertas acciones y comentarios que el colombiano ha hecho a través de sus streams en Twitch.

Y en esta oportunidad una nueva polémica se posa sobre la pareja, ya que WestCol decidió exponer algunos detalles de Aida Victoria Merlano a través de una curiosa sesión, en donde deja ver no solo que están empezando a hacer vida juntos, sino también cómo se desenvuelve la influencer mientras está en su casa.

A través del clip captado por un usuario de TikTok se puede escuchar al streamer relatando algunos pormenores de cómo es su relación con la creadora de contenido y qué tan desordenada es, mostrando que hay cierta desorganización en la habitación que comparten.

“Todo esto es de Aida, vea donde deja todo en el piso. Esta es la falda que tenía, todavía huele a c*** porque ella no se pone pantys. Vea, todo lo deja tirado. A mí me toca cogerle las cosas, es un desorden. Y después yo soy el niño, eso es lo que me da rabia, la gente no sabe la realidad de las cosas. Yo soy el hombre de la relación”, dijo el joven mientras enseñaba varias prendas de vestir femeninas en el suelo.

Los comentarios en la publicación de TikTok no se hicieron esperar, con varios usuarios criticando la poca discreción del colombiano: “Todo un caballero el Westcol, exponiendo los trapitos sucios de su novia. El ‘hombre’ de la casa”, “Es un niño, no le presten atención”, “Este ‘hombre’ va a acabar con su fama en nada, guarden este comentario”.

Esta no es la primera vez que WestCol hace comentarios subidos de tono en contra de Aida Victoria Merlano, ya que recientemente comentó que extrañaba a uno de sus exnovios, el influencer Yeferson Cossio. Este comentario le valió a la joven varios enfrentamientos en las redes sociales, siendo el más destacado el que tuvo con Yina Caderón.