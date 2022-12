Esta chica vuela más de 8.000 km en tiempo récord para dar una sorpresa a su novio

Una novia viaja del Reino Unido a Zimbabue para sorprender a su novio en el baile de despedida. Elodie Commissaris, de 19 años, voló 30 horas desde su casa en el Reino Unido para sorprender a su novio, Jack Yalias, de 18 años, en su Leavers Ball en Zimbabue. Elodie se mudó a Zimbabue en 2019, donde conoció a Jack y ambos se enamoraron. Elodie le dijo a Jack que no podría ir al baile debido a una expedición en Inglaterra.

Puede leer: Le iba dando ‘la palida’: Periodista de noticias Caracol no ocultó lo mal que se sintió en vivo

Ella desactivó todos los ajustes de ubicación de su teléfono para asegurarse de que la sorpresa no se arruinara. Elodie colgó el vídeo para enseñárselo a su familia y amigos, pero no tenía ni idea de que iba a explotar. Ahora ha alcanzado más de seis millones de visitas. Elodie añadió: “La hermana de Jack iba a clases de baile conmigo y Jack venía a ver los espectáculos de baile y nos veía a su hermana y a mí. Con el tiempo, empezamos a hablar y a mensajearnos y empezamos a salir en noviembre de 2019″.

Lea también: De un ‘calvazo’, un ciclista ajuició a conductor que armaba trancón por un choque

“Mis mejores amigos vinieron a recogerme al aeropuerto y me quedé con ellos la noche anterior. Me preparé para el baile con mis amigos y compré un vestido por adelantado. En el viaje en avión, desactivé mi ubicación en todas las redes sociales (Life 360, Snapchat, Find my iPhone) y afirmé no tener wifi en el campamento del Duque de Edimburgo. Jack no tenía ni idea”.